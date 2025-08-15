「オートレースグランプリ・ＳＧ」（１５日、伊勢崎）鈴木圭一郎（３０）＝浜松・３２期＝が湿走路で行われた優勝戦１２Ｒで、７周４角で抜け出して大会初制覇。優勝賞金１４２０万円を獲得し、最年少グランドスラム（ＳＧ全制覇）を達成した。ＳＧ制覇は通算１６回目。優勝は今年４回目で通算８７回目。２着は８メートル差で黒川京介（川口）、３着には金子大輔（浜松）が入った。大会４連覇を目指した青山周平（伊勢崎）は５