King＆Princeの元メンバーで歌手の岩橋玄樹（28）が15日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。米ロサンゼルスの美容室での衝撃体験を語った。番組MCの「千鳥」大悟がロサンゼルス旅行で「衝撃だった」というエピソードを披露。和食居酒屋に行き刺身を注文したところ「アジの刺身がアジフライ用のサイズのやつが1枚びろーんって出てきて。これ、フライにするサイズやんと思って」と言及。