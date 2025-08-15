◇セ・リーグ巨人6―5阪神（2025年8月15日東京D）優勝マジック26が点灯している阪神相手に0―4からの大逆転勝ち。巨人の阿部慎之助監督（46）は「いや、あの最後までね、みんな諦めずにやってくれた結果だと思います、はい」と素直に勝利を喜んだ。試合前の時点で9勝3敗、リーグトップの防御率1.49を誇る先発右腕・山崎が4回に大山の7号2ランと近本の2点適時打で一挙4失点して今季最短の4回で4安打4失点KO。打線は過