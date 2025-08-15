14日のラストライブをもって芸能界を引退した「モーニング娘。」の元リーダー・道重さゆみさん（36）が15日に自身のSNSを更新し、心境をつづった。ラストライブから一夜明け、「2025年8月14日、Zepp DiverCityでのライブ！SAMSALAツアー最終日！すっごく、楽しかった！！！！ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁって思った。終わらないでほしかった。ずっと一緒にいたかった」と余韻冷めやらぬ思いを吐露。20枚にわ