¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6¡½1¥í¥Ã¥Æ¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ç6¾¡ÌÜ¡£4ÈÖ»³ÀîÊæ¹â¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î18¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ÏºÆ¤Ó4º¹¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤Î7²ó¤Ï¤³¤ÎÆü¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ïÊýÍý¹×¤Îµ¤Ç÷¤Î°ÂÂÇ¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÇÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£½ïÊý¤Ï5Æü¤Ë¡¢½Ð¾ìÁª