巨人が１５日の阪神戦（東京ドーム）に６―５で競り勝った。４点差を追う６回から打線が奮起。坂本勇人内野手（３６）の代打３号３ラン＆中山礼都内野手（２３）の代打３号同点２ランとＷ代打弾で試合を動かすと、９回に最後はキャベッジが勝ち越し犠飛を放ち、試合を決めた。投打で粘り強さを見せた。先発・山崎が４回４失点で早期降板となったが、４点を追う６回日一、三塁で代打・坂本が相手先発・伊藤将から値千金の３ラン