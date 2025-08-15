レクサスが新たに次世代スポーツカー「LEXUS Sport Concept」を世界初公開！2025年8月15日から米国・カリフォルニア州ペブルビーチにて開催されている「モントレー・カー・ウィーク」。その主要コンテンツのひとつとなる「ザ・クエイル、モータースポーツギャザリング」にて、レクサスは「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツ コンセプト）」を展示しました。【画像】超カッコイイ！ レクサス「最新スポーツカー」の画像を