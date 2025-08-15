◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―４ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１５日・バンテリンドーム）中日がまたも連勝を逃した。１０回に登板した福は先頭の三森の打球が左膝に直撃し、そのまま降板。無死一塁で救援した藤嶋が決勝点を奪われた。１死二塁から山本に右翼線への適時二塁打。山本には５回にも同点ソロ、８回にも一時勝ち越しの適時打を浴びるなど、４安打の大暴れを許した。８回に勝ち越しを許した直後はボスラーが１０号ソロ