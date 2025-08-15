ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 芸能界引退の道重さゆみさん、SNSでメッセージ「みんな、ごめんね」… オリコン 芸能界引退の道重さゆみさん、SNSでメッセージ「みんな、ごめんね」「ありがとう」 最後のステージ写真多数 2025年8月15日 22時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 元モーニング娘 の道重さゆみが14日のライブをもって、芸能界を引退した 15日夜、自身のXを更新し、最後のライブの写真とともにメッセージを発信 記事を読む おすすめ記事 ダサい…いじられ続けた高橋みなみの私服 人気タレントのブランドだった 2025年8月15日 16時37分 戦慄“サレ妻”ラストから1週間…『奪い愛、真夏』確変モードへ！怪演炸裂、高橋メアリージュンがコメント 2025年8月15日 7時0分 つんく♂ 道重さゆみさんの芸能界引退に「作品は完成した」 再ブレーク立役者にハワイ語で“ありがとう” 2025年8月15日 11時25分 戦力流出続く湘南、DFキム・ミンテが清水にレンタル移籍「また会えると信じています」 2025年8月15日 9時27分 「エコモニは永遠です」石川梨華、道重さゆみの芸能界引退見届ける「ずっと大好きだよ」 2025年8月15日 18時3分