2025年8月13日、中国メディアの極目新聞は、江蘇省の果物店が日本産の高額な「四角いスイカ」を販売していたことが注目を集め議論を呼んだと報じた。記事は、江蘇省無錫市のあるネットユーザーがこのほど「地元の果物店で、2999元（約6万円）もする四角いスイカが売られているのを見た」とする動画を公開したと紹介。動画では「香川・善通寺」という商品名の四角いスイカが商品棚に置かれ、値札には2999元という価格とともに日本産