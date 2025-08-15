元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が１５日、徳島市内で行われた同県の伝統芸能・阿波おどりに参加した。今年は世界へのアピールを踏まえ「ＴＨＥＡＷＡＯＤＯＲＩ」として開催。最終日となったこの日も大盛り上がり。外国人や県外からの観光客らも踊り手に加わる中、「富士通Ｊａｐａｎ連」のゲストとして登場した武田氏も、リズミカルに手足を動かした。武田氏は「気温３４度の中、たくさんの観客の中の前で阿波踊りを披