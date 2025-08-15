パ・リーグ首位のソフトバンクは１５日のロッテ戦（みずほペイペイ）で６―１と逆転勝ちに成功。２位・日本ハムが敗れたため、ゲーム差は再び今季最大の「４」まで広げた。本拠地では７月５日の西武戦から続く連勝を１３に伸ばし、大阪球場時代の１９６５年以来、６０年ぶりとなる快挙を達成した。試合後、小久保裕紀監督（５３）は「松本（晴）がよく粘った。それが勝因だと思いますね」と今季６勝目（３敗）をマークした先発