ディズニーストアから、『リメンバー・ミー』をテーマにした新コレクションが登場！ブラックをベースに、ピンクやブルーのネオンカラーをアクセントとして、物語の舞台であるカラフルで光に満ちた“死者の国”の世界観を表現しています。ガイコツやギターなど、作品を象徴するモチーフを散りばめた、色鮮やかなグッズが揃います。 ディズニーストア『リメンバー・ミー』グッズ 発売日：2025年8月22日(金)／ディズ