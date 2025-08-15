全国戦没者追悼式で献花する仲條百合香さん（奥）と誠太朗さん（手前）＝１５日、日本武道館東京・日本武道館で１５日に行われた政府主催の全国戦没者追悼式で、一般戦災死没者遺族の代表として献花した神奈川在住の仲條百合香さん（１３）と弟の誠太朗さん（１２）は、幼少期から身に付けた英語を生かして「次世代の語り部になりたい」と心に決めた。今年になって高祖母が東京大空襲で犠牲になったことが判明。自分たちのように