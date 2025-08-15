プロ野球のファームは15日、イースタン、ウエスタン両リーグで計3試合が行われた。西武は巨人戦（ジャイアンツタウン）に4―1。先発の育成選手・佐藤爽が5回5安打1失点で3勝目。セデーニョが8回の7号2ランなど2安打を放った。奥村、古川が2安打1打点。巨人先発・又木は5回5安打2失点で3敗目（4勝）。岡本が2安打1打点、ドラフト3位・荒巻（上武大）が2安打をマーク。ヤクルトは楽天戦（戸田）に6―4で逆転勝ち。先発・石川は