ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡Ê74¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê ¥¹¥¿¡¼¤ÎNo.1¥Ò¥Ã¥È Çä¾å1°Ì¶Ê¤À¤é¤±!º£Ä°¤­¤¿¤¤TOP40¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Å¨ÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤Ï¤¤¤ë¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÈÀºÎîÎ®¤·¡É¤«¡È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡É¤«¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î»þ¤Ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ÏÁþ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¾Ð