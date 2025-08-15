Âç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¡¢Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¡¢¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ä½Ð±é¼Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ±ºî¤Ï2009Ç¯¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Ê¬ÀÏ¡¦ÄÉÀ×¤Ë´Ø¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ÀìÌçÉôÂâ¡¦SSBC¡ÊÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡£Âç¿¹¡¢ÁêÍÕ¤¬½êÂ°¤¹¤ëSSBC¤¬ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò