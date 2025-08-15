音楽家で著述家のHAL（56）が「終戦の日」の15日、東京・渋谷PLEASURE PLEASUREで無料ライブイベント「HAL SUMMER LIVE〜非戦〜」を初開催した。戦後80年の節目に、音楽を通じて「戦わない選択」を伝えることを目的に企画。「非戦とは思想ではなく、生き方の選択」と語るメッセージが、会場を包み込んだ。HALは沖縄・コザ（現沖縄市）で育ち、戦争の記憶と沈黙の中で生きてきた。ライブでは、71歳で亡くなった坂本龍一さんの「非戦