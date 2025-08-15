¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º5¡Ý3¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê8·î14Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î15Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¹âÂ®¥·¥ó¥«¡¼¢ªÂÇ¼Ô¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë8·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î15Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÐ¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4²óÉ½¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿5ÈÖ¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ûÌî¤Ï¡¢½éµå¡¢³°³Ñ¤Ø¤ÈÅê