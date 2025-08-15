中国人民銀行（中央銀行）が13日に公開したデータによると、7月末、社会融資規模残高が前年同期比9％増の431兆2600億元に達した。うち、実体経済に対する人民元建ての貸付残高は前年同期比6．8％増の264兆7900億元だった。増加幅を見ると、今年1-7月期、社会融資規模は累計で23兆9900億元増加した。前年同期比で5兆1200億元増となった。うち、実体経済に対する人民元建ての新規貸付は前年同期比694億元減の12兆3100億元となってい