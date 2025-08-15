「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）巨人が終盤に逆転し、首位・阪神との直接対決の初戦を制して貯金１とした。序盤は劣勢を強いられた。先発・山崎は立ち上がりから走者を背負いながらの投球も、二回１死一、三塁の危機で後続を抑えるなど粘りの投球。だが、四回に先頭・佐藤輝に四球を与えると、続く大山に左翼への先制２ランを被弾。その後、２死二、三塁となって近本に左前へ運ばれる２点適時打を許すなど、４回４