「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）阪神がマジック対象チームである巨人を相手に４点リードを守り切れず、痛恨の逆転負けとなった。優勝マジックは「２６」のまま。初回先頭の近本が左前打を放って今季１３０安打目。長嶋茂雄以来、史上２人目となるプロ１年目から７年連続での１３０安打以上をマークした。四回に大山の先制２ランと、近本の２点適時打で一挙４得点。試合を優位に進めたが、六回に代打・坂本に３ラン