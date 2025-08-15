Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£±£µÆü¡¢½ÀÆ»¤È¥»¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¥è¥Ã¥È¡Ë¤Î£²¶¥µ»¤¬²¬»³¡¢ÏÂ²Î»³Î¾¸©¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅìµþÅÔÀª¤Ï¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥­¥íÄ¶µé¤Ç¡¢¹ñ»Î´Ü¤ÎÄ¹Ìî¿µÂçÁª¼ê¤¬½àÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£Ä¹Ìî¿µÂçÁª¼ê¡Ê¹ñ»Î´Ü£²Ç¯¡ËÁ°Æü¤ÎÃÄÂÎÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯¹ë¤¾¤í¤¤¤ÎºÇ½ÅÎÌµé¤Ç¡¢£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë