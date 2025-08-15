¥­¥º¤¬¡¢12·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë1st LAST ALBUM¡Ø¶Ë³Ú¤è¤ê¶Ë¾å¤Î±«¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ³Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê¤ÎºÇ¿·MV¡Ö½ÆÀ¼¡×¤¬YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡¡Ö½ÆÀ¼¡×MVºÇ¿·MV¡Ö½ÆÀ¼¡×¤ÏÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿¤ÎºÆÏ¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î²»¸»¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥­¥º¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Èà¤é¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿»Â¿·¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤³¤Î½Ö´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¶Á¤¯¡¢À¸¡¹¤·¤¯Á¯Îõ¤ÊÉ½¸½¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ