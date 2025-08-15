TOKYO MXでレギュラー放送中の生情報番組『5時に夢中！』の公開生放送『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』が、15日に都内にて開催。垣花正、大島由香里、ミッツ・マングローブらが集結した。【写真】パワフルなレギュラー陣が集結！『5時に夢中！』は、2005年4月に放送開始以来20年間の放送を経て、8月15日に放送5000回を迎えた。この日の放送では、レギュラー出演者たちが集まり、5000回に相応しい特別な“パビリオン”を