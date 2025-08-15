左肘じん帯損傷で離脱していた巨人・岡本和真内野手（２９）が１６日の阪神戦（東京Ｄ）から１軍復帰することが決まった。阿部監督が阪神戦の試合後に明言した。同日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われ、全員がミスターの永久欠番の背番号「３」で臨む試合。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）の一塁守備で負傷し、５月７日に登録抹消となって以来、３か月ぶりに主砲が帰ってくる。１５日はイースタン・西武戦に「４番・