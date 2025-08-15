◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２ヤクルト（１５日・マツダスタジアム）広島は、打線が決定打を欠いて最下位・ヤクルトとの３連戦初戦を落とした。再び借金は２ケタ１０に膨らんだ。初回は中村奨の先頭安打をいかせず、無得点。３回は佐々木が先頭安打も、続く前川が遊ゴロ併殺打。１点先取された直後の４回は中村奨が痛烈な打球で敵失を誘って二塁まで進み、ファビアンが中前打。無死一、三塁と好機を広げたが、３番・小園の