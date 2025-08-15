◇陸上アスリートナイトゲームズ第１日（１５日、福井県営陸上競技場）男子走り高跳び決勝で、瀬古優斗（ＦＡＡＳ）が日本歴代２位タイとなる２メートル３３で優勝した。東京世界陸上（９月）の参加標準記録も突破して代表入りに大きく前進した。世界陸上前最後と位置づけていた大会で、参加標準記録突破を文句なしに突破。「信じられない。うれしい」と目を丸くして喜んだ。持ち味は「地面をえぐるような踏み切り」。小学