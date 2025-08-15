¢£12·î12Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥­¥éー¡Ù¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û±¨Ë¹»Ò¡ßÏÂÁõ»Ñ¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¤ÈÀ©Éþ»Ñ¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥­¥éー¡Ù¥Æ¥£¥¶ー ¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥­¥éー¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬±Ç²è¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ±¨Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤êÏÂÁõ»Ñ