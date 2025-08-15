「摂津盃」（１５日、園田）９番人気のナムラタタが後方待機から直線で大外を強襲して重賞初制覇を成し遂げた。２着は先に仕掛けた３番人気のエイシンレジュームが最終４角先頭で粘り込み、３着には５番人気のフラフが好位追走から続いた。伏兵の台頭で３連単７１万７３９０円の大波乱となった。上がり最速で突き抜けたナムラタタが波乱を起こしたが、陣営にとって思惑通りのレースになった。「スタッフが頑張って仕上げてく