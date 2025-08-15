「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが15日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい2時間SP」（金曜午後7時）にゲスト出演。ナインティナイン岡村隆史（55）に大ウソをついていたと明かした。今放送は新企画「それアドリブでやらせて下さい」。「人生で一番大ウソをついた話」をテーマにアドリブトークを展開した。あのは「ナインティナインの岡村さんと連絡先を交換して。岡村さんから交換しようって言われて。『俺は結