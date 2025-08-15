◇パ・リーグ西武0ー1オリックス（2025年8月15日京セラＤ）西武先発の今井達也投手（27）が8回6安打1失点も打線の援護なく完投負けで5敗目を喫した。初回、2死二塁で杉本に左前適時打を浴びて先制を許すも、2回以降はオリックス打線を封じ込んだ。0―1の8回2死三塁では杉本にこの日最速157キロを計測するなど全4球直球で右飛。「何とか1点差で9回を迎えたたいと思っていた。逆転するぞという姿勢は見せられた」と110球を