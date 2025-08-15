¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¸©´ôÉì¾¦4-3Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¸©´ôÉì¾¦¤¬Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿2009Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£17Æü¤Î3²óÀï¤Ç¤Ï8¶¯Æþ¤ê¤ò¤«¤±¡¢ÌÀË­¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸©´ôÉì¾¦¤Ï3¡½3¤Î8²ó¡¢2»à¤«¤é¼ÆÅÄÁóÎ¼Åê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°ÂÇ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶ðÀ¥ÍÛÂºÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Íã¤Ø·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ£°æ½áºî´ÆÆÄ