Åìµþ¾ÃËÉÄ£´ÉÆâ¤Ç¡¢15Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÃÄêÃÍ¤Ç1ºÐ¤«¤é97ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷42¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á80Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬½Å¾É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â½ë¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é²æËý¤»¤º¤ËÎäË¼¤äÀðÉ÷µ¡¤òÍøÍÑ¤·¡¢¿åÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤È¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¤è¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£