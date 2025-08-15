「楽天３−１日本ハム」（１５日、楽天モバイルパーク）日本ハムの楽天戦の連勝が引き分けを挟んで「６」でストップ。先発・北山が１球に泣いた。初回に五十幡、郡司の１＆２番がわずか７球で先制点を奪ったが、直後だった。北山が１死から四球を出すと、村林の打球を遊撃・水野がファンブル。一、二塁となって、４番・黒川に高めのボール球を振り抜かれ、逆転３ランを被弾した。その後は楽天の先発・荘司の前になかなか好