映画『長崎―閃光の影で―』は太平洋戦争で原爆を投下された長崎を舞台に、負傷者の救護に奔走する看護学生たちの活動を描いた作品。多くの人の死に向き合った彼女たちは何を思いながら看護活動をしていたのか。原案は、日本赤十字社の看護師たちが被爆後の救護活動を記録した手記『閃光の影で―原爆被爆者救護 赤十字看護婦の手記―』（日本赤十字社長崎県支部）。この手記をもとに若き看護学生の視点で戦後の長崎を描いたのが本