¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢ºå¿À19²óÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨34¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¡¢»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£348»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ïº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤Î370»î¹ç¤ò¾å²ó¤ëºÇÂ®µ­Ï¿¡£