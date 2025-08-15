◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）巨人が８回のキャベッジ外野手の決勝犠飛で首位・阪神に逆転勝ちを収めた。坂本勇人内野手と中山礼都内野手の効果的な代打弾２本も効いた。３年連続の１０勝目を目指し先発マウンドに上がった山崎伊織投手は２回、１死一、三塁のピンチを背負ったが、伊藤将の三塁ファウルゾーンへのフライにリチャード内野手が猛ダッシュ。エキサイトシートのフェンスに下半身が