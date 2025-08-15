北米での75年を記念したコレクションを公開アストン マーティンは2025年のモントレーカーウィークで、北米市場における75周年を祝福して、特別な3モデルのコンバーチブル『スリルシーカー・コレクション』を初公開した。【画像】9台限定・すでに完売の『スリルシーカー・コレクション』と今年のモントレーで展示されるアストン マーティン車全16枚同社のビスポーク部門である『Q by アストン マーティン』が手掛けた『スリルシー