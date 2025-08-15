◇セ・リーグ巨人6―5阪神（2025年8月15日東京D）巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が15日の阪神戦（東京D）で今季45度目のリリーフ登板。4試合連続無失点で両リーグ最多の今季34セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、史上11人目、外国人投手では2017年のサファテ（ソフトバンク）以来2人目となる通算200セーブをマークした。通算348試合目での200セーブ到達は“ハマの大魔神”と呼ばれた佐々