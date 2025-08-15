出産は命がけです。ママたちは信じられないほどの痛みと戦いながら、一つの命を生み出します。そのような究極の状態のなか義母が訪れたら、ママたちはどう感じますか？『陣痛室に押しかけてくる義母は本当にいるの？何しにくるの？』この投稿に、ママたちの共感の声と経験談が寄せられました。夫婦のもとに新しい命が誕生する神聖な場に、まさかの義母が予告なく登場するという事態。そこには想像を超えたできごとがあるようです