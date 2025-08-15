Ä¹ºê»Ô¤ÎÇú¿´ÃÏ¸ø±à¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÀï¤Î½¸¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈïÇú¼Ô¤ä»ÔÌ±¤éÌó30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬³«Àï¤·¤¿12·î8Æü¤È½ªÀï¤ÎÆü¤Î8·î15Æü¤ËËèÇ¯¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ (Ä¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ ÅÄÃæ ½Å¸÷²ñÄ¹) ¡ÖÀïÁè¤Î¤³¤È¡¢ÈïÇú¤Î¤³¤È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡× (Ä¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ ¹Â±º ¾¡ Éû²ñÄ¹) ¡ÖÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤¤¡£Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤­¤Ê´õË¾¡× ËèÇ¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÈïÇú