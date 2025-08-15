第１０７回全国高校野球選手権大会に出場中の京都国際高校（京都市東山区）に対し、ＳＮＳ上で差別的な書き込みが確認されたとして、京都府と京都市は１４日、悪質な投稿３件を削除するよう、京都地方法務局に連名で要請した。同校は京都朝鮮中学をルーツとし、校歌は韓国語。全国優勝した昨夏の大会期間中にはＸ（旧ツイッター）やインターネット掲示板に差別的書き込みがあり、府と市はうち７件の削除を求めていた。府と市