Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。毎日のシャワータイムを、より心地よく特別な時間に変えてくれるアイテムとして注目されているのが、BARTHの「マイクロナノバブル シャワーヘッド」。 BARTH バース マイクロナノバブル シャワーヘッド ホワイト (重炭酸バブルシャワー ヘッドスパ 節水) 23,980円