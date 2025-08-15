◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（１５日・楽天モバイル）楽天が日本ハムに３―１で競り勝ち、６月２０日以来の勝率５割に復帰した。初回に１点先制されたが、その裏に１死一、二塁から６試合連続で４番に座る黒川史陽内野手が、見送ればボール球の真ん中高め１４９キロ直球を強振。右翼ポール際に飛び込む３号３ランで逆転した。先発の荘司は今季最長の７回を投げ、今季最多１０５球の力投で２回以降は無失点。８回に２番手