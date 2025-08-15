◇プロ野球パ・リーグ 楽天3-1日本ハム(15日、楽天モバイルパーク)楽天は日本ハムとの3連戦初戦に勝利。前のカードと合わせ3連勝とし、勝率を5割に戻しました。先発した荘司康誠投手は初回、先頭の五十幡亮汰選手に四球を与えると続く郡司裕也選手にタイムリー2ベースを許し、打者2人にわずか7球で先制点を許します。しかしその裏、打線がすぐさま大きな援護点をもたらしました。1アウトから四球と相手のエラーで1、2塁のチャンス