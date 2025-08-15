双子を妊娠中のタレント・中川翔子が１５日に、自身のＳＮＳを更新。妊娠生活などついて近況を明かした。中川はインスタグラムに「え、、、なんか、、、またでっかくなってません、、？風船みたい、飛んでしまいそうまだ一か月以上あるんですけど、、まじか、、ふたごごパワーアップしてる今日は不眠に悩まされました全く寝付けず、ようやくちょっと二度寝したら１５時すぎててガーンもう仕方ないんだけど日によりますね