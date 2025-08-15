「オリックス１−０西武」（１５日、京セラドーム大阪）オリックスが接戦の末に勝利して連敗ストップ。先発・九里が６回２／３を２安打無失点で今季８勝目。打線が初回に奪った１点を継投で守り切る“スミ１”勝利だった。走者を出しても要所を締めた。３回までで３併殺。初回１死一塁からは外崎をシュートで三ゴロ併殺。二回１死一塁ではデービスをスライダーで二ゴロ併殺。そして三回１死一、三塁では渡部聖をチェンジアッ