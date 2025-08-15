¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬ÂåÂÇ¿Ø¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç£´ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÏ»²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢ÂåÂÇ¡¦ºäËÜ¤¬º¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤Ø£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë£³¹æ£³¥é¥ó¡£¼·²ó¤ËºÆ¤Ó¼ºÅÀ¤·¤Æ£²ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤¬±¦ÍãÀÊ¤ØÆ±ÅÀ¤Î£³¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£