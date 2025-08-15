¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁíÅýÉÜÄ¾Â°¤ÎÎò»Ë¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ñ»Ë´Û¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï½ª·ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¡Ö½ªÀï¡×¤ÎÍÑ¸ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äÃæ¹ñ¤ÇÂÐÂæÏÑÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ñÌ³±¡ÂæÏÑ»öÌ³ÊÛ¸ø¼¼¡Ê¹ñÂæÊÛ¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Ë¤³¤Ó¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´Û¤ÎÄÄµ·¿¼´ÛÄ¹¤Ï15Æü¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¡Ö½ªÀï¡×¤Î°ÕÌ£¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡ÖÀïÁè¤Î½ª·ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÎ©Åª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ñÂæÊÛ¤Ï13Æü¤Î